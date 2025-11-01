توت عنخ آمون الأبرز في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فما قصة اكتشاف مقبرته وكنوزه؟

شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عرضًا استثنائيًا لمقتنيات الفرعون الشاب توت عنخ آمون، التي تُعرض للمرة الأولى كاملة في مكان واحد، لتروي عظمة الحضارة المصرية القديمة وأسرار الملك الصغير الذي حكم مصر قبل أكثر من 3 آلاف عام.

وتعود قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون إلى عام 1922، عندما اكتشفها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في وادي الملوك بالأقصر، لتكون واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية في التاريخ. واحتوت المقبرة على كنوز لا تقدر بثمن من الذهب والمجوهرات والأثاث الملكي والتماثيل والبرديات، والتي كشفت للعالم أسرار الطقوس الجنائزية والفن المصري القديم.

وأوضح خبراء المتحف أن المقتنيات المعروضة تشمل جميع محتويات المقبرة تقريبًا، بما فيها القناع الذهبي الشهير لتوت عنخ آمون، وأن كل قطعة تم ترميمها بعناية فائقة في مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير لتكون جاهزة للعرض، مؤكّدين أن هذا التجمع الفريد يجعل من المتحف وجهة عالمية لعشاق التاريخ وعلم المصريات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.