محمد عادل فتحي يكتب: عظمة المصريين

وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي.. وبناة الأهرام في سالف الدهر كَفوني الكلام عند التحدي.. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي.



أفخر يا مصري وشاهد عظمة بلادك التي جعلت العالم يتابع باهتمام كبير الافتتاح المبهر للمتحف المصري الكبير، هذا الحدث العالمي الذي جذب أنظار العالم نحو مصر العظيمة، مهد الحضارات وموطن التاريخ.

ما تابعناه من تنظيم وعظمة وابهار يدل على رؤيةٍ راقية وإدارة واعية تعرف قيمة مصر ومكانتها في قلوب الملايين.

المتحف المصري الكبير مشروع يفخر به كل عربي، لأنه يروي قصة أمة صنعت التاريخ وما زالت تُدهش العالم بإبداعها.

مبرووك للرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم هذا الإنجاز العظيم، والذي يعد ملحمة أخرى من قصة نجاح لا تنتهي.



مصر وجه الحضارة المشرق، وعنوان المجد على مدار التاريخ وقصة المتحف المصري بالتحديد عنوان لارادة أمة لا تعرف سوى النجاح من بداية العمل فيه وما شاهدناه في مراحله ويحضرني مشهد نقل تمثال رمسيس والتي تعد عملية غاية في البراعة كتبها رجال المقاولون العرب وتظل حكاية سترويها الأجيال بكل فخر وانبهار.



هذه الملحمة التي أسعد بحصولها على التقدير الذي يليق بها كنت أتشرف بالمشاركة فيها.. فقد كنت أحد الجنود المشاركين في نقل تمثال رمسيس عام 2006 من ميدان رمسيس إلى ميدان الرماية حيث مكانه الجديد في مدخل المتحف المصري الكبير وكل هذا كان تحت إشراف وقيادة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس شركة المقاولون العرب وقتها والذي تحمل وحمل هذه المسئولية التاريخية على عاتقه وقاد هذه الملحمة بنجاح وكنا ندرك وقتها أنها مسئولية تاريخية ونشاهد اليوم بفخر منحنا التقدير بما يليق بحدث استثنائي.



مراحل هذه العظمة كبيرة ومتعددة حتى نصل إلى هذه الملحمة وسط ضيوف من كل أنحاء العالم شهودا على حجم الإنجاز الذي مهما تم وصفه لا تكفيه الكلمات فمصر منارة للتراث والثقافة والحضارة والإنسانية، ويجب أن نستغل ونعلم أولادنا تلك القيم حتى نحافظ على الذوق الرفيع في نفوس الأجيال الجديدة ونرسخ قيم الانتماء.‏



علموا أولادكم تاريخهم وعظمة اجدادهم وعرفوهم بقيمة وطنهم وجهود دولتهم في كل المجالات.

