السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فرحة وفخر، المصريون يحتفلون بانطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

احتفالات افتتاح المتحف
احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

سيطرت حالة من الفرحة على المواطنين أمام الشاشات العملاقة بميدان عابدين في محافظة القاهرة، مع بدء حفل احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورصدت عدسة فيتو إقبال المواطنين من جميع الفئات لتسجيل اللحظات الأولى لافتتاح المتحف المصري الكبير بالهواتف الخاصة بهم، وسط حالة من الاحتفالات سيطرت عليهم.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في بث مباشر من أمام أهرامات الجيزة، ليعلن ميلاد أكبر صرح أثري وثقافي في العالم الحديث وذلك في حدث تاريخي ينتظره العالم بأسره.

حضور رسمي ودولي رفيع المستوى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ويجتمع تحت سقف واحد عبق الماضي وروعة الحاضر، حيث تُعرض كنوز توت عنخ آمون ومقتنيات الفراعنة في تجربة بصرية مبهرة تجسد عظمة مصر القديمة، وسط حضور رسمي ودولي رفيع المستوى، وعروض فنية تعيد كتابة التاريخ بروح معاصرة.


ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ‏وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث ‏الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبي حفل افتتاح المتحف المصري

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية