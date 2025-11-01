فرحة وفخر، المصريون يحتفلون بانطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

سيطرت حالة من الفرحة على المواطنين أمام الشاشات العملاقة بميدان عابدين في محافظة القاهرة، مع بدء حفل احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورصدت عدسة فيتو إقبال المواطنين من جميع الفئات لتسجيل اللحظات الأولى لافتتاح المتحف المصري الكبير بالهواتف الخاصة بهم، وسط حالة من الاحتفالات سيطرت عليهم.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في بث مباشر من أمام أهرامات الجيزة، ليعلن ميلاد أكبر صرح أثري وثقافي في العالم الحديث وذلك في حدث تاريخي ينتظره العالم بأسره.

حضور رسمي ودولي رفيع المستوى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ويجتمع تحت سقف واحد عبق الماضي وروعة الحاضر، حيث تُعرض كنوز توت عنخ آمون ومقتنيات الفراعنة في تجربة بصرية مبهرة تجسد عظمة مصر القديمة، وسط حضور رسمي ودولي رفيع المستوى، وعروض فنية تعيد كتابة التاريخ بروح معاصرة.



ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك ‏وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يجسد مكانة مصر العالمية ودورها الرائد في حفظ التراث ‏الإنساني ونشر الثقافة والحضارة.‏

