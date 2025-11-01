الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليدز يونايتد بنتيجة 0/1 لبرايتون، في المباراة التي تقام على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل داني ويلبيك هدف برايتون في شباك ليدز يونايتد بالدقيقة 11.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة العاشرة

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 11 هدفا

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

2- إيجور تياجو برينتفورد 6 أهداف

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 5 أهداف

3- داني ويلبيك برايتون 5 أهداف

4- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

4- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف

4- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 4 أهداف

4- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

4- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

5- كودي جاكبو ليفربول 3 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

5- هوجو ايكتيكي ليفربول 3 أهداف

5- إنزو فيرنانديز تشيلسي 3 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 3 أهداف

5- ميكي فان دي فين توتنهام 3 أهداف

5- مويسيس كايسيدو تشيلسي 3 أهداف

5- إسماعيلا سار كريستال بالاس 3 أهداف

5- فيكتور جيوكيرس آرسنال 3 أهداف

5- جارود بوين وست هام 3 أهداف

5- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد 3 أهداف

5- إليمان ندياي إيفرتون 3 أهداف

