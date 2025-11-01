مركز متأخر للريدز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت بالجولة العاشرة



1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي



السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً

بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً

فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً

نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً

توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً



الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً

