مركز متأخر للريدز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة المقرر انطلاقها اليوم السبت.
1- آرسنال 22 نقطة
2- بورنموث 18 نقطة
3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة
4- سندرلاند 17 نقطة
5- مانشستر سيتي 16 نقطة
6- مانشستر يونايتد 16 نقطة
7- ليفربول 15 نقطة
8- أستون فيلا 15 نقطة
9- تشيلسي 14 نقطة
10- كريستال بالاس 13 نقطة
11- برينتفورد 13 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
13- برايتون 12 نقطة
14- إيفرتون 11 نقطة
15- ليدز يونايتد 11 نقطة
16- بيرنلي 10 نقاط
17- فولهام 8 نقاط
18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط
19- وست هام 4 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي
السبت 1 نوفمبر 2025
برايتون ضد ليدز يونايتد - 5 مساءً
بيرنلي ضد أرسنال - 5 مساءً
كريستال بالاس ضد برينتفورد - 5 مساءً
فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً
نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 5 مساءً
توتنهام ضد تشيلسي - 7:30 مساءً
ليفربول ضد أستون فيلا - 10 مساءً
الأحد 2 نوفمبر 2025
وست هام ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً
مانشستر سيتي ضد بورنموث - 6:30 مساءً
الاثنين 3 نوفمبر 2025
سندرلاند ضد إيفرتون - 10 مساءً
