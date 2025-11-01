السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بحدائق القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم حدائق القبة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة، لكشف أسباب اندلاع الحريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

