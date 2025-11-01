السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بحدائق القبة

حريق داخل شقة سكنية
حريق داخل شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم حدائق القبة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة، لكشف أسباب اندلاع الحريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة حدائق القبة الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة سيارات الإطفاء

مواد متعلقة

القبض على سائق دهس شرطيا بالإسكندرية أثناء محاولة استيقافه

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء زوجين على سائق "توك توك" بالدقهلية

خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين افتتاح المتحف المصرى الكبير.. الشرطة النسائية تتصدر المشهد الحضاري فى حدث عالمى يروى تاريخ مصر

الداخلية تواصل ضرباتها ضد تجار العملة وتضبط تعاملات بـ9 ملايين جنيه

حملات على الأسواق تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

المرور يضبط 89948 مخالفة متنوعة و54 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

طالب يطعن مواطنا في دمياط لمعاتبته على معاكسة فتاة

القبض على 16 شخصا من بينهم سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم 1-0 أمام برينتفورد بالشوط الأول

بعد أنباء الخيانة، لامين يامال ينفصل رسميا عن نيكي نيكول

عباقرة ولكن مجهولون، محمد بن مسلمة "أوصاه النبي بأن يكسر سيفه ويلزم بيته"

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بالخير والسعادة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية