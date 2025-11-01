تفوق الماكينات، أرقام مصر وألمانيا قبل موقعة النهائي في مونديال ناشئي اليد

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية أمام منتخب ألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليا بالمغرب، وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وألمانيا اليوم السبت، وتنطلق في الـ9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

تفوق ألماني دفاعيا وهجوميا

ويتفوق منتخب ألمانيا على نظيره المصري دفاعيا وهجوميا، خلال مباريات دور المجموعات والدور قبل النهائي.

وسجل لاعبو منتخب ألمانيا 182 هدفا في 4 مباريات مقابل 140 لمنتخب مصر.

ودفاعيا استقبل منتخب الماكينات 79 هدفا في المباريات الأربع، مقابل 96 هدفا لمنتخب الفراعنة.

مشوار منتخب مصر في كأس العالم

وكان المنتخب الوطني قد تأهل للدور قبل النهائي، بعد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 3 مواجهات أمام البرازيل وأمريكا والمغرب.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (35) - (26) البرازيل

مصر (42) - (22) أمريكا

مصر (32) - (20) المغرب

قبل النهائي

مصر (31) - (28) إسبانيا

مشوار منتخب ألمانيا في كأس العالم

وخاض منتخب ألمانيا 4 مباريات في كأس العالم حتى الآن، جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

ألمانيا (45) - (20) إيران

ألمانيا (54) - (15) بورتريكو

ألمانيا (44) - (22) الأرجنتين

نصف النهائي:

ألمانيا (39) - (22) قطر

182 - 79

وشهدت منافسات الدور قبل النهائي، فوز منتخب مصر على إسبانيا بنتيجة (31-28)، وفوز منتخب ألمانيا على المنتخب القطري بنتيجة (39-22).

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كلا من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد إبراهيم المدير الفني، ورامي يوسف مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى، وتوفيق البطاوي مديرا إداريا، وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

