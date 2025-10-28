بمشاركة المحترفين، منتخب كرة اليد يبدأ معسكره في البرتغال

دخل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة تشافي باسكوال، معسكره المغلق في البرتغال، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها يناير من العام المقبل.

وخاض المنتخب الوطني أول تدريباته أمس الإثنين، بمشاركة اللاعبين المحترفين، تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام منتخب البرتغال يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر.

يترأس بعثة منتخب مصر فى معسكر البرتغال عمرو العدل عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفنى تشافي باسكوال مديرا فنيا، وفرناندو باربيتو مدربا عاما، ومحمد ابراهيم مدربا عاما وفينيو لوزيرت مدربا لحراس المرمى.

ويغيب عن معسكر المنتخب اللاعب مهاب سعيد المحترف فى نادي نيم الفرنسي؛ بسبب تعرضه لالتواء في مفصل القدم.

