اتحاد كرة اليد: نأمل في التتويج بمونديال الشباب يوم افتتاح المتحف الكبير

أعرب خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب ناشئي اليد إلى نهائي مونديال العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي وإخلاص من جميع أفراد المنظومة.

وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية: "سعداء جدًا بتوفيق ربنا لنا والتأهل لنهائي مونديال ناشئي اليد، والكل يعمل بإخلاص من أجل رفع اسم مصر عاليًا".

وأضاف: "كل لاعبي منتخب اليد يركزون حاليًا على التتويج بالمونديال، والنهائي سيكون أمام ألمانيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة".

وأكد رئيس الاتحاد فخره بلاعبي المنتخب، قائلًا: "نفخر كوننا مصريين ونلعب باسم مصر ونسعى لكتابة التاريخ. نحصل على دعم كبير من كل الجهات وهدفنا واضح وهو التتويج بكأس العالم".

واختتم تصريحاته مشيدًا بالجهاز الفني قائلًا: "نمتلك جهازًا فنيًا مصريًا خالصًا نجح في صناعة اسم مصر في كرة اليد، وكل لاعبي المنتخب رجال قدموا أداءً رائعًا استحقوا به الوصول إلى النهائي".

