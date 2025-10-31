الجمعة 31 أكتوبر 2025
موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم لناشئي كرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، فيتو

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية أمام منتخب ألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم في نسختها الأولى المقامة حاليا بالمغرب، وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وألمانيا غدا السبت، وتنطلق في الـ9:15 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب قد تأهل للدور قبل النهائي، بعد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 3 مواجهات أمام البرازيل وأمريكا والمغرب.

وشهدت منافسات الدور قبل النهائي، فوز منتخب مصر على إسبانيا بنتيجة (31-28)، وفوز منتخب ألمانيا على المنتخب القطري بنتيجة (39-22).

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كلا من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد إبراهيم المدير الفني، ورامي يوسف مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى، وتوفيق البطاوي مديرا إداريا، وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

