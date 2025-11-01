محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل حفل محاكاة افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تنظيم المحافظة، مساء اليوم السبت، احتفالية كبرى بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، لمواكبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الاحتفاء بالحدث التاريخي الذي تشهده البلاد ويتابعه العالم.

وأكد محافظ الدقهلية أن مصر تشهد نقلة تاريخية وتنموية في مختلف القطاعات بفضل القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن الفعالية تعد تجربة فريدة تبرز فخر أبناء الدقهلية وارتباطهم بتاريخ الوطن، وترسخ الانتماء الوطني خاصة لدى الأجيال الجديدة.

كما أوضح محافظ الدقهلية، أن الفعالية تهدف إلى إحياء التراث الحضاري والتاريخ العريق لمصر، والاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الكبير، من خلال عرض نموذج محاكاة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيتضمن بثًا مباشرًا لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف في القاهرة.

ولضمان مشاركة أوسع، أعلن "مرزوق" عن تركيب شاشات عرض عملاقة في الميادين الرئيسية بمختلف مدن وأحياء المحافظة، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح التاريخي.

وتشمل أماكن شاشات العرض الآتي:

أولا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:

- شارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.

- شارع الجيش بجوار دار المناسبات.

- شارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.

- أمام قصر الثقافة.

- شارع قناة السويس.

- أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية.

- نهاية شارع جيهان أمام الحماية المدنية.

- هايبر سوبر توفير جهاز مستقبل مصر أمام مصنع المكرونة بشارع عبد السلام عارف.

ثانيًا: شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:

- المطرية: ميدان الساعة.

- المنزلة: ميدان الأنصاري.

- الجمالية: ميدان النافورة بجوار الإسعاف.

- منية النصر: ميدان المحكمة وميدان مجلس المدينة.

- ميت سلسيل: ميدان المحطة.

-- الكردي: حديقة سيدي غازي.

- دكرنس: ميدان المستشفى.

- محلة دمنة: ميدان مجلس المدينة.

- طلخا: شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام.

- بلقاس: ميدان مستقبل مصر، وأمام مصنع كوين.

- جمصة: ميدان مجلس المدينة (أمون).

- شربين: ميدان البحر.

- نبروة: ميدان الساعة أمام بنك اسكندرية.

- ميت غمر: ميدان بورسعيد، وشارع الحرية.

- السنبلاوين: ممشى السنبلاوين 3 شاشات.

- تمي الامديد: بجوار موقف تمي الأمديد.

- بني عبيد: بجوار مجلس المدينة.

- أجا: بشارع الجلاء 2 شاشة عرض، وشاشة بمول مستقبل مصر بهية.

- مركز المنصورة: ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة.

