السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجهيز شاشات داخل 50 مركز شباب و129 هيئة رياضية لعرض احتفال المتحف الكبير بالإسكندرية

تجهيز شاشات داخل 50 مركز شباب و129 هيئة رياضية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية عن بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الهيئات الشبابية والرياضية، لإتاحة متابعة الحدث القومي لأعضاء مراكز الشباب ورواد الأندية.

وياتى ذلك فى إطار التنسيق بين كل من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية. 

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز شاشات عرض وتلفزيونات داخل ٥٠ مركز شباب و١٢٩ هيئة رياضية تشمل الأندية الشعبية وأندية الشركات والأندية الكبرى، لبث مراسم الافتتاح لحظة بلحظة، بما يعكس اهتمام الدولة بإشراك الشباب في متابعة أهم الأحداث الوطنية والثقافية.

وتشهد مراكز الشباب والأندية إذاعة موسيقى وطنية وتنظيم فقرات احتفالية احتفاءً بهذا الحدث العالمي، ولإضفاء أجواء وطنية وتعزيز روح الانتماء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية على دعم الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب، وتعريفهم بأحد أهم المشروعات الحضارية والثقافية التي تفخر بها الدولة المصرية. 

المتحف المصري الكبير الهيئات الشبابية والرياضية الشباب والرياضة الاسكندرية

