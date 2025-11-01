السبت 01 نوفمبر 2025
افتتاح معرض أحمد شيحا التشكيلي حول الحضارة المصرية 9 نوفمبر

الفنان أحمد شيحا،
يفتتح الفنان الكبير أحمد شيحا في تجربة فنية تعيد اكتشاف جوهر الحضارة المصرية في رؤية معاصرة تعانق الزمن وتعيد تشكيل الذاكرة، وذلك يوم الأحد 9 نوفمبر فى تمام الساعة السادسة مساءً بجاليري بيكاسو إيست. 

ويأتي المعرض كحوار بين التراث والحداثة، بين ما هو راسخ في الوجدان وما يتجدد في الخيال الإبداعي، في أعماله يفتح شيحا طبقات التاريخ ليكشف عن روح الأرض التي نُقشت على جدران المعابد، وعن الرموز التي عبرت آلاف السنين لتستقر في الوعي كأيقونات للوجود والخلود.

وتعكس لوحاته علاقة متجذرة بين الإنسان والمكان، بين المادة والروح، حيث يتحول اللون إلى ذاكرة، والملمس إلى أثر، والرمز إلى دعوة للتأمل في معنى الاستمرارية، شخصياته التي تنهض من عمق اللوحة تحمل ملامح الأبدية، وكأنها تعود لتذكرنا بأن الحضارة المصرية لم تكن يومًا ماضٍ، بل هي حضور متجدد في كل لحظة إبداع.

في هذا المعرض تتجسد الرؤية الفنية لأحمد شيحا في صياغة بصرية تعيد قراءة التاريخ ليس بوصفه إرثًا ساكنًا، بل طاقة خالدة تنبض بالحياة. إنها دعوة للتأمل في الهوية، وللاحتفاء بالجذور التي لا تزال تمدنا بالنور.

الفنان أحمد شيحا

جدير بالذكر، أن أحمد شيحا ولد عام 1945 في الإسكندرية، هو فنان مصري معاصر بارز. درس في الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة في باريس عام 1968، وهو عضو في نقابة الفنانين التشكيليين وجمعية الكتاب والفنانين في أتيليه القاهرة والإسكندرية. يقسم وقته بين الإسكندرية والولايات المتحدة.

وأقام شيحا العديد من المعارض الفردية في دول مختلفة مثل لبنان والكويت والأردن والعراق، بالإضافة إلى معارضه في القاهرة في أماكن مرموقة مثل مركز الهناجر للفنون، وصالة عبادات للفنون، ومعرض مصر، وصالة آفاق في متحف محمود خليل.

على مر السنوات، حصل شيحا على العديد من الجوائز المرموقة، مثل شهادة تقدير من حكومة ولاية كاليفورنيا عام 1989، وتكريم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووسام الذهب من جامعة الإسكندرية، وجائزة التحفيز في الفنون من الدولة في عام 2016، وقد أشاد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بأعمال شيحا الأخيرة، مشيرًا إلى دمجها المبتكر لأنماط الكتابة القديمة مع التعبير الفني المعاصر، وموضحًا أنها تشبه الرسومات الجدارية ما قبل التاريخ التي أعيد تفسيرها في سياق معاصر. 

