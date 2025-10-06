لوحات بيكار ومنحوتة جمال السجيني الأبرز، كيف عبر عمالقة الفن التشكيلي عن نصر أكتوبر؟

لم يكن انتصار حرب أكتوبر المجيدة حدثًا عسكريًا وسياسيًا فحسب، بل كان إلهامًا وطنيًا غمر وجدان كل مصري، وفي مقدمتهم الفنانون التشكيليون الذين لعبوا دورًا حيويًا في توثيق هذه اللحظة الفارقة. لقد نقلت ريشات ونحت عمالقة الفن المصري مشاعر الفخر والنصر للأجيال التالية، مكونة سجلًا بصريًا خالدًا لملحمة العبور واسترداد الكرامة.

أيقونات خالدة من ريشة النصر

فيما يلي أبرز الأعمال التي خلدت بطولات حرب أكتوبر:

1. حسين بيكار (1913 - 2002)

تميز الفنان القدير حسين بيكار بأسلوبه التصويري المؤثر وحضوره القوي في توثيق الحرب عبر أعمال فنية وصحفية بارزة:

"ثم رفعنا العلم"

عمل أيقوني يجسد اللحظة التاريخية لرفع العلم المصري على أرض سيناء المستردة.

"المارد ينطلق"

لوحة توحي بالقوة الهائلة والعزيمة التي انطلق بها الجيش المصري لتحقيق المستحيل، حيث رسم بيطار جندي مصري يرقض بكل قوته نحو القتال ليعود منتصرًا وحامًا معه راييات النصر.

كما كانت رسوماته الصحفية، خصوصًا في مجلتي "المصور" و"أخبار اليوم"، مصدرًا لنقل أصداء الحرب ومشاهد الانتصار.

2. جمال السجيني (1917 - 1977)

يُعد تمثال "العبور" للنحات جمال السجيني من أهم الأعمال النحتية التي جسدت الملحمة، حيث يرمز هذا التمثال إلى القوة والعزيمة، والعبور الشاق من الهزيمة إلى النصر، ليصبح عملًا نحتيًا ضخمًا يجسد روح المبادرة والبطولة.



3. حامد عويس (1919 - 2011)

قدم حامد عويس، بأسلوبه الواقعي التعبيري القوي الذي يجسد الحركة والدراما، لوحة "عبور قناة السويس" (1974). تُعد هذه اللوحة وثيقة بصرية لمشهد بطولي يصور الجنود وهم يعبرون القناة بحماس منقطع النظير.

4. محمد صبري (1917 - 2011)

الفنان محمد صبري، أحد رواد فن الباستيل في مصر، جسد في لوحة "عبور أكتوبر المجيد" اهتمامه البالغ بالضوء والألوان المنعكسة على مياه القناة وعتاد رجال القوات المسلحة.

5. أحمد بيومي (1940 - 2008)

تُعد لوحة "العبور" للفنان أحمد بيومي دليلًا على انخراط الأجيال الجديدة من الفنانين في التعبير عن هذا النصر، عاكسة روح الشباب والحماس التي سادت تلك المرحلة التاريخية.

النصر يتجاوز صالات العرض

راشد إبراهيم

لم يقتصر تأثير الحرب على العاصمة، بل وصل إلى الأقاليم، حيث رسم إبراهيم لوحة جدارية ضخمة على جدران مدرسة مصنع السكر بدشنا في محافظة قنا، ليشارك المواطنون في الصعيد فرحة النصر بشكل مباشر.

جمال قطب

كان للفنان جمال قطب العديد من الأعمال الصحفية والتشكيلية التي عكست فترة الحرب، وتميزت بالقوة التعبيرية.

جمال كامل

لعبت وسائل الإعلام دورًا حاسمًا؛ فعمل جمل كامل "رسالة من البطل" الذي ظهر على غلاف عدد قديم لمجلة "صباح الخير" دل على الدور الهام الذي لعبته المجلات والصحف الفنية في نشر روح النصر وتخليد أبطال الحرب.

لقد شكلت هذه الأعمال الفنية بمجموعها ذاكرة بصرية قوية ومؤثرة لـ حرب أكتوبر، ونقلت بصدق مشاعر جيل استرد كرامته الوطنية، لتظل مصدر إلهام وفخر متجدد لكل عربي ومصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.