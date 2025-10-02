أفلام تسجيلية وعروض مسرحية، برنامج احتفال أكاديمية وقطاع الفنون التشكيلية بنصر أكتوبر

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة برنامج احتفالات الوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تأتي تحت شعار " وفرحت مصر ".

أشار وزير الثقافة إلى أن الفعاليات، التي تتوزع على جميع المحافظات وتشمل ما يقرب من 500 فعالية ثقافية وفنية، تهدف إلى تجسيد روح النصر وتعميق الانتماء الوطني، لافتًا إلى أن البرامج المتنوعة تتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورشًا فنية وعروضًا مسرحية وموسيقية وسينمائية، تمثل قوة ناعمة قادرة على استعادة أجواء البهجة والفخر التي عاشتها مصر عقب العبور العظيم، وتعمل في الوقت نفسه على بناء وعي الأجيال الجديدة وتعريفها ببطولات الجيش المصري وتضحياته.

وتشمل الاحتفالات كل القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الثقافة ومنها قطاع الفنون التشكيلية، أكاديمية الفنون، والمركز القومي لثقافة الطفل.

قطاع الفنون التشكيلية

أعد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجًا متنوعًا احتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة شعار "وفرحت مصر" تشتمل على: "إقامة فعالية فنية بعنوان " نافذة النصر" ببلكونة قطاع الفنون التشكيلية، وتضم: "ورشة رسم حي لرسم فرحة مصر بنصر أكتوبر العظيم وزيارة مجانية للمشاركين بالورشة لمتحف محمود خليل "مقر مكتب الرئيس أنور السادات إبان حرب أكتوبر" - معرض فني إنتاج الورشة يتم إقامته بمركز محمود مختار الثقافي خلال الفترة من 5 إلي 9 أكتوبر 2025- عرض فيديو بعنوان "حائط البطولات" والمتضمن صور بعض القادة والشهداء لحرب أكتوبر المجيدة للعرض ليلًا علي واجهة مبنى متحف محمد محمود خليل خلال يومي 5 و6 أكتوبر- إعداد مجموعة من الفيديوهات التفاعلية يتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعنوان "لوحات النصر" التي تتناول إنتاج الفنانين التشكيليين على مر العصور لنصر أكتوبر المجيد من مقتنيات المتاحف الفنية والقومية بقطاع الفنون التشكيلية، يصاحبها تعليق صوتي ومجموعة من الأغنيات الوطنية التي تناولت نصر أكتوبر المجيد".

كما يقيم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بمحافظة قنا يوم الأحد 5 أكتوبر 10 صباحًا ورشة فنية بعنوان "نصر أكتوبر وتغيير المسار نحو التنمية"، ويقيم متحف عفت ناجي وسعد الخادم بالقاهرة، الثلاثاء 7 أكتوبر، ورشة لصناعة نماذج للطائرات مع تلوينها بالألوان المائية، كما يقيم مركز دنشواي الثقافي بمحافظة المنوفية، الثلاثاء 7 أكتوبر، ورشة إلقاء شعر بعنوان "حرب أكتوبر في الأغنية الوطنية"، ويقيم متحف حسن حشمت بالقاهرة، الثلاثاء 7 أكتوبر، ورشة رسم بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" باستخدام الألوان الخشبية، ويقيم متحف مصطفى كامل بالقاهرة، الثلاثاء 7 أكتوبر ورشة فنية بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" بالتعاون مع إدارة السيدة زينب التعليمية، فيما يقيم متحف محمد ناجي بالجيزة، الثلاثاء 7 أكتوبر ورشة بعنوان "انتصارات أكتوبر" تتضمن ورشة حكي عن ذكري انتصارات السادس من أكتوبر مصاحبة لورشة فنية بعمل جدارية رسم وتصوير بخامات مختلفة من البيئة.

أكاديمية الفنون بالهرم

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال معاهدها المتعددة، احتفالية كبرى تحت عنوان “أكتوبر في القلب”، تتضمن مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة، يقدمها طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى جانب حفل موسيقي غنائي يقدمه كورال موسيقى الكونسرفتوار، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي يوثق بطولات القوات المسلحة وتضحيات الشعب المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، وفي إطار فعاليات وزارة الثقافة تحت شعار “فرحة مصر”، تقدم الأكاديمية حزمة من الأنشطة والاحتفاليات الثقافية والفنية التي تواكب هذه المناسبة الوطنية، تعبيرًا عن الفخر بالانتصار العظيم، وتجسيدًا لقيمة الفن كقوة ناعمة قادرة على توثيق الذاكرة الوطنية وتعزيز روح الولاء والانتماء، كما أعلنت أكاديمية الفنون عن فتح أبوابها لاستقبال طلاب المدارس بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف عن قرب على الفنون ودورها في تشكيل الوجدان الوطني، وربط الذاكرة الجمعية ببطولات وانتصارات أكتوبر المجيدة.

المركز القومي لثقافة الطفل

ويقيم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس، فعاليات متنوعة خلال شهر أكتوبر تحت شعار "وفرحت مصر"، وذلك بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، والحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وبإطلاق قوافل ثقافية، ففي حديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، يستقبل المركز أطفال المدارس يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتقديم أنشطته الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة منها: "لقاء مهنتي عن مهنة "الضابط"، ومسرح العرائس عن انتصارات أكتوبر، وتوقيع كتاب عن انتصارات أكتوبر، ونادى الأدب تحت عنوان "الفرق بين القصة والحكاية والرواية"، و"صالون بن الهيثم" ويناقش كيفية الوقاية من العدوى، نادي السينما وعرض أفلام عن انتصارات أكتوبر، وورش فنية متنوعة منها الطباعة، إعادة تدوير، تشكيل بالورق، وكلها عن نصر أكتوبر.

كما يحتفل المركز بذكرى نصر أكتوبر بالحديقة الثقافية للأطفال خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥، وتتضمن الاحتفالات إقامة صالون "في محبة الوطن" والذي يهدف لتوعية الأطفال وغرس قيم الانتماء وحب الوطن وقوة الإرادة، وذلك لطلبة المدارس كل يوم أربعاء من كل أسبوع، كما يقيم احتفالًا بذكرى النصر يوم ٦ أكتوبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، حيث يتم تقديم ورش فنية وورش حكي عن حرب أكتوبر، ورسم علم مصر على الوجه، وفقرات فنية على المسرح الروماني منها عرض "الأراجوز يتحدث عن أكتوبر" وعروض فرقة "بنات وبس" الاستعراضية، وحفل غنائي وطني لفريق كورال "سلام"، ويوما الجمعة الأولى والثالثة من شهر أكتوبر يتم عرض برنامج "تياترو فوتيه" والذي يتحدث عن انتصارات أكتوبر من خلال قراءة مسرحية، وكذلك يحتفل المركز كل جمعة وسبت من كل أسبوع، ضمن برنامج "جمعة وسبت إجازة" والذي يتضمن ورش فنية عن أكتوبر، وفقرات فنية متنوعة، كما تشمل فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر إطلاق المركز مجموعة من القوافل الثقافية منها قافلة ثقافية لقصر محمد علي متحف المنيل، متحف المركبات الملكية، المتحف القبطي، متحف الشرطة بالقلعة، ومتحف إيمحتب بسقارة، وذلك ضمن مبادرة وعي "جيل يعرف تاريخه".

