بمشاركة 11 فنانا مصريا، افتتاح معرض "ما بين الأبيض والأسود" بجدة غدا

ينظم أتيليه جدة للفنون، غدا الأحد، النسخة العاشرة من معرض الفن التشكيلي "ما بين الأبيض والأسود"، بمشاركة 11 فنانا مصريا، ويحل الفنان الكبير حامد ندا كضيف شرف للمعرض.

يشرف على معرض "ما بين الأبيض والأسود" الناقد التشكيلي هشام قنديل، ويفتتحه محمد آل صبيح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وستكون هناك ثلاثة أعمال هامة للفنان الكبير حامد ندا، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين المصريين الكبار وهم أحمد نوار وجورج بهجوري وإبراهيم الدسوقي وشاكر المعداوي وعصمت داوستاشي والزعيم أحمد ومحمد عبدالهادي ونور اليوسف وأسماء الدسوقي وعاطف أحمد ومصطفى ربيع.



يستمر المعرض لمدة أسبوعين، وتعقبه مباشرة سلسلة من المعارض الشخصية والجماعية التي ينظمها أتيليه جدة للفنون.

وحول دورته العاشرة يقول الناقد التشكيلي هشام قنديل مدير أتيليه جدة، إن الأتيليه يتبنى استراتيجية خاصة ومحددة للمعارض الفنية تهدف لإثراء وتطوير الحركة التشكيلية السعودية والعربية وفتح مسارات إبداعية جديدة، وقد حقق نتائج إيجابية في هذا التوجه من خلال معرض "لوحة في كل بيت" الذي نظمه مؤخرا لنخبة من الفنانين السعوديين والعرب، لنشر الفن داخل المجتمع وتنشيط وإثارة الاقتناء، بحيث تصبح اللوحة في متناول كل شخص.

وتابع قنديل: اليوم يقدم أتيليه جدة معرض "ما بين الأبيض والأسود" ليأخذ دوره أيضا مع المعارض النوعية السابقة مثل معرض" مختارات عربية" ومعرض "الواعدات" ومعرض "استعارات" ومعرض "الستة" ومعرض "مائيات"، وغيرها من المعارض الدورية التي ينظمها أتيليه جدة سنويا.

أضاف قنديل: معرض "ما بين الأبيض والأسود" يجمع هذه المرة بين فناني السعودية ومصر والعالم العربي، وفيه أكثر من 100 عمل فني لنحو 90 فنانا وفنانة، يتحدى كل منهم بتجربته وخوضه في المضمار الصعب وهو الرسم، ليلعب الخط دور البطولة من خلال الخواطر اللاشعورية والتدفق التعبيري السريع، وتتجلي فيه قدرة كل فنان بلون أحادي تقريبا لينتج عملا فنيا جميلا في النهاية، فيه كل مقومات العمل الفني، مرورا بتأكيد الكتلة والظل والنور، وهو تحد لقدراته المهارية السريعة واقتناصا اللحظة المواتية والارتجالات العفوية، ليسجل بكل عفوية وصدق حالته الشعورية الآنية، وهو أشبه بالتداعي الحر في عالم التشكيل.

من أبرز الفنانين السعوديين المشاركين في هذا المعرض، عبدالله حماس ومحمد الأعجم وعبدالله إدريس ونوال مصبي وإبراهيم بوقس وفهد خليف ويحي الشريفي وعبدالرحمن المغربي وعبدالعزيز العواجي وريم الديني وأحمد الخزمري وأحمد حسين وحسين دقاق وعلا حجازي ونهار مرزوق وفهد السليمان وسعيد العلاوي وسحر عناني وسلوي حجر وحسن سعيد وفهد الحربي وداليا طلال وجواهر السيد وأمل جمل الليل وأمل الرحيلي وهبه جامع ورنا نور الدين وخلود العمريز.

الفنانون العرب المشاركون في المعرض من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن والأردن والمغرب، وأبرزهم جورج بهجوري والدسوقي فهمي ومصطفي الفقي وشاكر المعداوي وسعدي الكعبي وجميل شفيق وعصمت داوستاشي وإبراهيم الدسوقي وهند عدنان وعاطف أحمد وحمدي أبوالمعاطي وأسماء الدسوقي وأسامة ناشد ومحمد التهامي وأشرف حلواني وعبدالله عريشة وبسمة العواضي ومريم بفلح ولميس الحموي.

