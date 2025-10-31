حصاد 9 جولات بالبريميرليج، 6 مباريات تخاصم الأهداف و19 لقاء تنتهي بالتعادل

الدوري الإنجليزي، شهدت مسابقة الدوري الإنجليزي انتهاء 71 مباراة بالفوز و19 مباراة بالتعادل بعد إقامة 90 مباراة عدد 9 جولات بالبريميرليج حتى الآن.

وانتهت 6 مباريات بشباك نظيفة بنتيجة التعادل السلبي وهم مباريات تشيلي ضد كريستال بالاس وأستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة الأولى، وليدز يونايتد ضد نيوكاسل بالجولة الثانية، وإيفرتون ضد أستون فيلا وكريستال بالاس ضد سندرلاند بالجولة الرابعة، وبورنموث ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة الخامسة.

وترصد السطور التالية المباريات الـ 19 التي إنتهت بالتعادل في البريميرليج بعد مرور الجولة التاسعة كالتالي:

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس (الجولة الأولى)

برايتون 1-1 فولهام (الجولة الأولى)

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد (الجولة الأولى)

كريستال بالاس 1-1 نوتنجهام فورست (الجولة الثانية)

فولهام 1-1 مانشستر يونايتد (الجولة الثانية)

ليدز يونايتد 0-0 نيوكاسل (الجولة الثالثة )

كريستال بالاس 0-0 سندرلاند (الجولة الرابعة)

إيفرتون 0-0 أستون فيلا (الجولة الرابعة)

برينتفورد 2-2 تشيلسي (الجولة الرابعة)

بيرنلي 1-1 نوتنجهام فورست (الجولة الخامسة )

برايتون 2-2 توتنهام (الجولة الخامسة)

سندرلاند 1-1 أستون فيلا (الجولة الخامسة)

أرسنال 1-1 مانشستر سيتي (الجولة الخامسة)

بورنموث 0-0 نيوكاسل (الجولة الخامسة)

ليدز 2-2 بورنموث (الجولة السادسة)

توتنهام 1-1 وولفرهامبتون (الجولة السادسة)

إيفرتون 1-1 وست هام (الجولة السادسة)

ولفرهامبتون 1-1 برايتون (الجولة السابعة)

كريستال بالاس 3-3 بورنموث (الجولة الثامنة)

وشهدت مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026 بعد انتهاء 9 جولات وإقامة 90 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة إحراز عدد 241 هدفًا.

وتعد الجولة السادسة الأكثر غزارة تهديفيا بواقع 33 هدفًا فيما جاءت الجولة الرابعة كالأقل تهديفيا بعدد 19 هدفًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.