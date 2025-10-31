تعادل مثير بين الحزم والاتفاق في الدوري السعودي

تعادل الاتفاق وضيفه الحزم 2-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.

تعادل الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

سجل هدفي الاتفاق خالد الغنام (14) والجنوب إفريقي موهاو نوكوتا (90)، بينما سجل هدفي الحزم البرتغالي فابيو مارتينيز (63) والسوري عمر السومة (65).



وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما رفع الحزم رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الرابع عشر.

وفي لقاء آخر واصل الهلال انتصاراته في الدوري السعودي بعد أن حسم ديربي الرياض أمام الشباب بفوز ثمين 1-0 في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

الهلال يهزم الشباب

جاءت المباراة على ملعب "المملكة آرينا"، وشهدت تفوق الهلال بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 36 بعد سلسلة من التمريرات الرائعة، لينفذ كرة أرضية قوية مرت على يمين حارس الشباب مارسيلو جروهي.

تشكيل الهلال في المباراة كان على النحو التالي: “ياسين بونو - متعب الحربي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز - ناصر الدوسري - روبين نيفيز - محمد كنو - سالم الدوسري - ليوناردو - مالكوم”.

بينما دخل الشباب المباراة بالتشكيلة التالية: "مارسيلو جروهي - نواف الغليميش - مبارك الراجح - ويسلي هوت - محمد الشويرخ - سعد بالعبيد - فيصل صبياني - فنسنت سيرو - جوش براونهيل - عبد الله معتوق - عبد العزيز العثمان".

وانتهت المباراة بفوز صعب للهلال 1-0، ليحصد ثلاث نقاط غالية في صراع الصدارة مع النصر.



بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة ليقلص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما يستعد النصر لملاقاة الفيحاء يوم السبت.

