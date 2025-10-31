توتنهام يشارك في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

في خطوة مميزة، شارك نادي توتنهام هوتسبير في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورة للاعبيه أمام تمثال رمسيس الثاني، معلنًا عن استعدادهم لمواجهة الديربي النارية ضد تشيلسي في اليوم ذاته.

توتنهام يشارك في احتفالات افتتاح المتحف المصري

وجاء في منشور النادي: "من أرض الحضارة إلى مواجهة نارية في الديربي، في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدفنا الثلاث نقاط أمام تشيلسي".

وأضاف النادي أن المباراة ستُقام يوم السبت 1 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 7:30 مساءً على ملعب توتنهام هوتسبير.

وقد لاقت هذه المشاركة ترحيبًا واسعًا من جماهير الفريق، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تلك اللحظة التاريخية التي تجمع بين كرة القدم وأكبر معلم ثقافي في العالم.

