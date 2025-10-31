الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة

توتنهام يشارك في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

توتنهام
توتنهام

في خطوة مميزة، شارك نادي توتنهام هوتسبير في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورة للاعبيه أمام تمثال رمسيس الثاني، معلنًا عن استعدادهم لمواجهة الديربي النارية ضد تشيلسي في اليوم ذاته.

توتنهام يشارك في احتفالات افتتاح المتحف المصري

وجاء في منشور النادي: "من أرض الحضارة إلى مواجهة نارية في الديربي، في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدفنا الثلاث نقاط أمام تشيلسي". 

وأضاف النادي أن المباراة ستُقام يوم السبت 1 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 7:30 مساءً على ملعب توتنهام هوتسبير.

 

Three Tottenham Hotspur soccer players in blue and white uniforms with numbers 37 and 25 stand in front of a tall ancient Egyptian statue resembling a pharaoh in a museum hall with stone walls and floor. One player holds a phone for a selfie while the others pose with arms raised. Arabic text overlays the bottom part reading something about Tottenham and a date in 2023. The Tottenham logo appears on the players jerseys.

وقد لاقت هذه المشاركة ترحيبًا واسعًا من جماهير الفريق، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تلك اللحظة التاريخية التي تجمع بين كرة القدم وأكبر معلم ثقافي في العالم.

