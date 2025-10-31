أخبار الرياضة اليوم: مدرب جديد على أعتاب الزمالك.. الخطيب يوجه رسالة لعمومية الأهلي.. توتنهام يشارك في احتفالات المتحف الكبير.. أبرز عقوبات الجولة 12 بالدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لثقة الجمعية العمومية، بعد تجديد انتخابه لرئاسة النادي لفترة جديدة، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي عكس روح الانتماء والوفاء داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب، خلال تصريحاته عقب انتهاء العملية الانتخابية: إن أعضاء الأهلي أثبتوا مرة أخرى وعيهم وإخلاصهم للنادي، من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات، وهو ما يعكس حرصهم على مستقبل النادي واستمرارية نجاحاته.

ووجّه رئيس الأهلي الشكر لمجلس الإدارة السابق وكل من أسهم في خدمة النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح العائلة وإخلاص كامل لمصلحة الأهلي.

وأضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وتطوير أساليب العمل، رغم ما حققه المجلس السابق من إنجازات، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي يجتمعون على هدف واحد وهو رفعة النادي والحفاظ على مكانته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاختلاف في الأراء داخل الأهلي لا يفسد روح التعاون والمحبة، وأن هذه القيم ستظل دائما أساس نجاح وعراقة النادي.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن المدرب الجزائري نور الدين بن زكري يقترب بشكل كبير من تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وقالت صحيفة الميدان السعودية إنه من المتوقع أن يبدأ بن زكري مهامه مع الفريق خلال الأسبوع المقبل، وقد يقود الفريق في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام في دولة الإمارات.

فيما قال مصدر في الزمالك لـ "فيتو": إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماعا طارئا خلال الساعات الماضية مع جون إدوارد المدير الرياضي لمناقشة مصير المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، قبل انطلاق بطولة كأس السوبر المصري المقبلة.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب هو اتخاذ قرار حاسم بشأن مصير المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالاستمرار حتى مباراة السوبر أو الإطاحة به مع دراسة أكثر من بديل.

في خطوة مميزة، شارك نادي توتنهام هوتسبير في احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" صورة للاعبيه أمام تمثال رمسيس الثاني، معلنًا عن استعدادهم لمواجهة الديربي النارية ضد تشيلسي في اليوم ذاته.

وجاء في منشور النادي: "من أرض الحضارة إلى مواجهة نارية في الديربي، في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدفنا الثلاث نقاط أمام تشيلسي".

وأضاف النادي أن المباراة ستُقام يوم السبت 1 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 7:30 مساءً على ملعب توتنهام هوتسبير.

وقد لاقت هذه المشاركة ترحيبًا واسعًا من جماهير الفريق، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تلك اللحظة التاريخية التي تجمع بين كرة القدم وأكبر معلم ثقافي في العالم.

دعا مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعضاء النادي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، بمقر النادي الرئيسي في شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائح النظام الأساسي للنادي.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الحضور والتوقيع في كشوف الجمعية العمومية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور عشرة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، متضمنًا مناقشة عدد من البنود المهمة، أبرزها:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2025/2026.

استعراض تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة الجديدة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة عشرة أيام.



كما يتم النظر في إسقاط العضوية العاملة لبعض الأعضاء، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، وهم:

العضو تامر أحمد عبد الحميد محمد (عضوية رقم 29521).

العضوة هدير إبراهيم حسين (عضوية رقم 98175).

والعضوان التابعان لهما: سلوى محمود يوسف ومازن وائل.



إضافةً إلى اعتماد اللوائح الخاصة بنشاطات النادي المختلفة مثل:

الفريق الأول لكرة القدم، وقطاع الناشئين، والنشاط الرياضي، وشئون الاشتراكات والعضوية، وشئون العاملين.

والموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي بمدينة أسيوط الجديدة.



وأكدت إدارة النادي أنه لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور أو التوقيع في كشوف الجمعية العمومية، ويُشترط إبراز بطاقة العضوية والرقم القومي عند التسجيل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص نادي الزمالك على تفعيل المشاركة الفعلية لأعضائه في صنع القرار، وتعزيز مبدأ الشفافية في عرض التقارير المالية والإدارية، بما يواكب طموحات النادي الكبير وجماهيره العريضة.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري الممتاز“دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

مباراة بتروجيت والأهلي

إيقاف محمد علي عثمان علي، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق بتروجيت قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد ستة بطاقات في نفس المباراة.

منع المتواجدين في المقصورة من جماهير النادي الأهلي، من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة ورمي زجاجات باتجاه حكم المباراة.

مباراة البنك الأهلي والزمالك

منع المتواجدين من جماهير الزمالك من حضور مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 150 ألف جنيه، وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير ضد حكم المباراة.

إنذار المدير الفني للزمالك وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب تغيب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

