نجم نادي الزمالك يدلي بصوته في انتخابات الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ محمد عادل دولا لاعب كرة الطائرة بنادي الزمالك، أثناء وجوده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة للإدلاء بصوته في انتخابات القلعة الحمراء، التي أُجريت اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد.

يذكر أن دولا كان لاعبا سابق في صفوف النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى الزمالك مطلع موسم 2024/2023.

وشهدت انتخابات الأهلي حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح اليوم، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل أن يتم غلق باب التصويت في السابعة مساء واستعدادا لبدء عملية فرز الأصوات.

أغلق منذ قليل باب التصويت في انتخابات النادي الأهلي، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة، وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت في انتخابات القلعة الحمراء.

وانطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا، وسط إقبال واضح من أعضاء النادي الأهلي، حيث تم تجاوز العدد المطلوب قانونيًا لاكتمال النصاب والمُحدد بـ 5 آلاف عضو، وذلك قبل ساعات من غلق باب التصويت الذي أغلق في السابعة مساءً.

وشهد مقر الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، أجواء انتخابية نشطة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية والإدارية على الساحة الرياضية المصرية هذا العام.

جدول أعمال الجمعية العمومية

تتضمن مناقشات الجمعية العمومية عددًا من الملفات الهامة، أبرزها:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025–2026.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025–2029.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، واعتماد قرارات المجلس السابقة المتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.

