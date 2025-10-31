محمود الخطيب: ثقة الجمعية العمومية وسام على صدري وروح الأهلي سر استمرارية النجاح

عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لثقة الجمعية العمومية، بعد تجديد انتخابه لرئاسة النادي لفترة جديدة، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي عكس روح الانتماء والوفاء داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب، خلال تصريحاته عقب انتهاء العملية الانتخابية: إن أعضاء الأهلي أثبتوا مرة أخرى وعيهم وإخلاصهم للنادي، من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات، وهو ما يعكس حرصهم على مستقبل النادي واستمرارية نجاحاته.

ووجّه رئيس الأهلي الشكر لمجلس الإدارة السابق وكل من أسهم في خدمة النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح العائلة وإخلاص كامل لمصلحة الأهلي.

وأضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وتطوير أساليب العمل، رغم ما حققه المجلس السابق من إنجازات، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي يجتمعون على هدف واحد وهو رفعة النادي والحفاظ على مكانته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاختلاف في الأراء داخل الأهلي لا يفسد روح التعاون والمحبة، وأن هذه القيم ستظل دائما أساس نجاح وعراقة النادي.

بدء فرز الأصوات في انتخابات الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، برئاسة المستشار زكي شلقامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اكتمال حضور الجمعية العمومية بعد تسجيل 11,768 عضوًا أدلوا بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب اللجنة المشرفة، تجري حاليًا أعمال فرز الأصوات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، تمهيدا للإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وشهدت انتخابات الأهلي حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح اليوم، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل أن يتم غلق باب التصويت في السابعة مساء.

جدول أعمال الجمعية العمومية

تتضمن مناقشات الجمعية العمومية عددًا من الملفات الهامة، أبرزها:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025–2026.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025–2029.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، واعتماد قرارات المجلس السابقة المتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.

