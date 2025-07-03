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رياضة

هيثم فاروق: شيكابالا أيقونة وتأثرت بشدة بعد إعلانه خبر اعتزاله

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

اعتزال شيكابالا، أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن اعتزال شيكابالا كرة القدم خبر صادم لجماهير القلعة البيضاء والكرة المصرية. 

 

اعتزال شيكابالا

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أيقونة وتأثرت بشدة بعد إعلانه خبر اعتزاله كرة القدم ولكن في النهاية سيبقى نادي الزمالك وتكريم شيكابالا واجب على الجميع لأنه جزء من تاريخ مصر الكروي". 

وأضاف: "أتمنى التوفيق لشيكابالا في الفترة المقبلة لأنه أسعد الملايين من جماهير نادي الزمالك". 

كم عمر شيكابالا، أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

 

كم عمر شيكابالا  

ويبلغ سن شيكابالا  39 عامًا وأربعة أشهر فهو من مواليد 5 مارس 1986. 

 

اعتزال شيكابالا ورسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.   

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي. 

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات". 

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