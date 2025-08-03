إنفانتينو يهنئ الصخرة وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق بعيد ميلاده

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برقية تهنئة لوائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده.

إنفانتينو يهنئ وائل جمعة بعيد ميلاده

وقال إنفانتينو في تهنئته لصخرة دفاع منتخب مصر السابق: “عيد ميلاد سعيد عزيزي وائل جمعة.. أتقدم إليك بأحرّ التهاني في يومك المميز، آملًا أن تحتفل به مع عائلتك وأحبائك، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لالتزامك الراسخ ودعمك القيّم في توحيد العالم من خلال كرة القدم.. في عام كأس العالم للأندية FIFA الجديدة، التي أُقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، أتمنى لك دوام الصحة والسعادة والنجاح.. مع أطيب التمنيات”.

إنفانتينو في العلمين، فيتو

إنفانتينو ييتجول في مدينة العلمين

فيما، أبدى جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إعجابه بمدينة العلمين المصرية ضمن النهضة الإنشائية التى تشهدها مصر حاليًا.

جاء ذلك خلال جولة في معالم المدينة اصطحبه خلالها المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويقضي انفانتينو حاليًا إجازته الصيفية بدعوة من أبو ريدة في مدينة العلمين والساحل الشمالي.

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