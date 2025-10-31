الجمعة 31 أكتوبر 2025
بعد أزمة لاعبي بيراميدز، آخر موعد لإرسال قائمة منتخب مصر بكأس العرب

الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حلمي طولان، يسابق الزمن من أجل حسم القائمة النهائية للفريق، مع اقتراب موعد إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يشرف على تنظيم البطولة في قطر. 

وحدد الفيفا يوم 11 نوفمبر المقبل كآخر موعد لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب، وتضم 23 لاعبا لكل فريق بينهم ثلاث حراس مرمى.

حلمي طولان، فيتو

اجتماعات مكثفة للجهاز الفني لحسم قائمة كأس العرب

ويعقد الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، اجتماعات مكثفة، من أجل حسم القائمة النهائية للفريق في العرس العربي، خاصة بعد أزمة لاعبي بيراميدز الأخيرة، والتي ستجبر المدير الفني لمنتخب مصر، على التخلي عن عدد من لاعبي الفريق السماوي، بسبب ارتباطهم بمباريات فريقهم في كأس الإنتركونتنيننتال بالتزامن مع بطولة كأس العرب

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في بطولة كأس العرب بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

