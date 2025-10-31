الجمعة 31 أكتوبر 2025
استقبال خاص لمنتخب الناشئين في مقر الإقامة بقطر

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

 استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس اليوم الجمعة، بفندق الإقامة المخصص للبعثة المصرية

واستقبلت اللجنة المنظمة البعثة المصرية بحفاوة بالغة، وتم توزيع الهدايا التذكارية و"الكوفيات" التى تحمل علم مصر على اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى. 

كما قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، الاكتفاء بالمباراة الودية أمام قطر قبل خوض منافسات كأس العالم فى الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، فوزا كبيرا وديا بسبعة أهداف مقابل هدف على نظيره القطرى، فى المباراة الودية التى جرت بين الفريقين الاثنين الماضى استعدادا لكأس العالم. 

