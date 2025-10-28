كل ما تريد معرفته عن كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025".. أول بطولة كأس عالم بمشاركة 48 منتخبًا.. ومنظومة حديثة لحجز التذاكر وحضور المباريات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️، التي ستشكل نقطة تحول في المشهد العالمي لكرة القدم للناشئين، وتعد الأولى من خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029.

ومع ترقب صافرة أول مباراة في مونديال الناشئين قطر 2025، الذي يقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مجمع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي، نلقي الضوء على بعض المعلومات والحقائق عن البطولة.

ملاعب سباير زون تستعد لمونديال الناشئين بقطر، فيتو

أول بطولة كأس عالم بمشاركة 48 منتخبًا

تشهد كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™️ توسعًا كبيرًا في نظام البطولة مقارنة بالنسخ السابقة، مع مشاركة 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم. ويقام خلال الحدث الرياضي 104 مباراة على مدار 25 يومًا، حيث تلتقي المواهب الصاعدة من أنحاء العالم للتنافس على لقب بطل العالم للناشئين. وقد قُسمت الفرق إلى 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة فرق.

مفهوم فريد لحجز التذاكر وحضور المباريات

وبحسب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر، فإنه يمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات من خلال: www.roadtoqatar.qa، وتتوفر بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالًا قطريًا، مما يتيح حضور أكثر من مباراة في اليوم، ويمكن شراء ست تذاكر كحد أقصى للشخص الواحد لكل يوم. كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالًا. ولمشجعي المنتخب القطري، تتوفر تذاكر "شجع منتخبك"، والتي تتيح حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات. وتم طرح تذاكر المباراة النهائية بفئتين، وبسعر يبدأ من 15 ريالًا قطريًا.

وتتوفر جميع التذاكر رقميًا، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة. ويمكن للراغبين في الحصول على هذه الأماكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: accessibility.u17fw@sc.qa. ويمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات الإتاحة وسهولة الوصول بما في ذلك خدمة التعليق الوصفي السمعي لعدد من المباريات، إضافة إلى غرف المساعدة الحسية في منطقة المشجعين.

ويمكن للمشجعين الاطلاع على تذاكرهم وتحويلها بكل سهولة عبر تطبيق RoadtoQatar المتوفر على الهواتف العاملة بنظامي iOS وأندرويد. ويتوجب على جميع المشجعين تحميل التطبيق للدخول إلى مجمع المسابقات في أسباير زون الذي يستضيف مباريات البطولة، وكذلك إلى استاد خليفة الدولي الذي يشهد المباراة النهائية.

منتخبات تشارك لأول مرة على الساحة العالمية

تجمع كأس العالم تحت 17 سنة أبرز المواهب الكروية الواعدة من الاتحادات القارية الستة لكرة القدم. ويشهد هذا العام مشاركة خمسة منتخبات لأول مرة في كأس العالم تحت 17 سنة وهي؛ فيجي، وجمهورية إيرلندا، وزامبيا، والسلفادور، وأوغندا.

ملاعب مونديال الناشئين بقطر، فيتو

تقارب المسافات بين ملاعب البطولة

تقام مباريات البطولة في ثمانية ملاعب في مجمع المسابقات في أسباير زون، فيما تقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر في استاد خليفة الدولي، أحد الاستادات المونديالية التي استضافت مباريات في كأس العالم قطر 2022. وتسهم استضافة المباريات في منطقة واحدة في سهولة تنقل المشجعين بين المباريات، وتعزيز الأجواء الاحتفالية طوال فترة البطولة.

سهولة الوصول للملاعب

تقع منطقة أسباير زون على مقربة من محطة المدينة الرياضية على الخط الذهبي في مترو الدوحة، مما يتيح وصولًا سهلًا للمشجعين، ويقلل من الازدحام واستخدام المركبات الشخصية. وتتوفر مواقف للمشجعين الراغبين باستخدام سياراتهم الخاصة، بما يشمل مواقف مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، إلى جانب مناطق مخصصة لتحميل وتنزيل المشجعين الراغبين باستخدام تطبيقات النقل الخاصة وسيارات الأجرة. ويتوفر دليل تنقل للهواتف الذكية لإرشاد المشجعين إلى أفضل مواقع وقوف السيارات. للوصول إلى الدليل، يرجى زيارة هذا الرابط: https://qr1.be/1A6U

مشاركة مجتمعية في دعم عمليات البطولة

يشارك 500 متطوع من قطر في دعم العمليات التشغيلية للبطولة، بما في ذلك إرشاد المشجعين، والخدمات اللوجستية، والخدمات في مختلف المواقع، وغيرها، ما يضمن تجربة عالمية المستوى للمشجعين واللاعبين على حد سواء.

أجواء احتفالية ومهرجان كروي للمشجعين من كافة الأعمار

ستشهد منطقة المشجعين خلال البطولة فعاليات تعكس التنوع الثقافي لدول المنتخبات المشاركة البالغ عددها 48 منتخبًا، مع باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تشارك فيها مختلف الجاليات في قطر، وسيضم برنامج الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية بثًا للمباريات، وملعبًا لكرة القدم يستضيف بطولة مجتمعية تحاكي كأس العالم تحت 17 سنة، وعروض لأعمال ثقافية، وفقرات أداء شبابية، وعروض موسيقيةـ كما سيتم تخصيص منطقة لعرض كأس البطولة، وأخرى للألعاب الإلكترونية، إلى جانب منطقة للمأكولات والمشروبات مع العديد من الأصناف والنكهات المحلية والعالمية.

وسيتم فتح منطقة المشجعين حصريًا في أيام المباريات لحاملي التذاكر، بدءًا من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى انطلاق صافرة النهاية.

