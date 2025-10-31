الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر أمام هايتي والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب هايتي بطولة العالم للناشئين “قطر 2025” فنزويلا إنجلترا موعد مباراة مصر وهايتي كاس العالم للناشئين

مواد متعلقة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتدرب على مرحلتين استعدادا لكأس العالم (صور)

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر

منتخب مصر للناشئين يكتسح قطر 7-1 وديا استعدادا للمونديال

أحمد الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

الأكثر قراءة

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

رئيس كولومبيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: صرح حضاري وإنجاز تاريخي

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

عالم أزهري: حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة (فيديو)

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقتها بالسعادة في الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية