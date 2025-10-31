الجمعة 31 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الأمين العام لحزب الله: نثمن موقف رئيس الجمهورية بدعوة الجيش للتصدي لاعتداءات الاحتلال

نعيم قاسم، فيتو
قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله مساء اليوم الجمعة: نثمن موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون بدعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

 

استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصًا استشهد وأُصيب آخر، في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كونين جنوبي البلاد، عقب استهداف طائرة مُسيرة تابعة له دراجة نارية مأهولة، بينما يدرس الاحتلال تكثيف هجماته في لبنان بذريعة التصدي لـ"حزب الله".

وتأتي هذه التطورات وسط توتر حدودي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024، في حين تتواصل الهجمات شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

 

دعوة الجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية

وبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إن بيروت تسعى لحشد كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات المتكررة للاحتلال، مشيرًا إلى أن حصر السلاح ليس مجرد شعار، بل قرار لا تراجع عنه.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون، وللمرة الأولى، إلى الجيش بالتصدي لأي توغل عسكري لقوات الاحتلال في الأراضي المحررة جنوبي البلاد. 

