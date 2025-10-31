أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب في الزراعات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز واقعة العثور على جثة شاب بها حروق وملقاة داخل الزراعات، في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

التحريات الأولية للواقعة بقنا

وتبين بعد تكثيف التحريات أن الجثة لشاب يُدعى أ، في الثلاثينيات من عمره من قرية البراهمة، مركز قفط، وأن المتهم في الواقعة زوج ابنة عم المجني عليه استدرجه وقام بقتله رميًا بالرصاص ثم أشعل في جثته النيران.

تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بقتله في الزراعات بين قريتي العليقات والكلاحين مركز قفط، بسبب وجود خلافات قديمة بينهما وترك الجثة دون أي إثبات هوية وفر هاربًا حتى تمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة وضبطه.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، مفاده العثور على جثة شاب مجهول الهوية بها حروق وملقاة في الزراعات بين قريتي العليقات والكلاحين بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.