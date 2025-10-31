الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب في الزراعات

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف لغز واقعة العثور على جثة شاب بها حروق وملقاة داخل الزراعات، في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

التحريات الأولية للواقعة بقنا

وتبين بعد تكثيف التحريات أن الجثة لشاب يُدعى أ، في الثلاثينيات من عمره من قرية البراهمة، مركز قفط، وأن المتهم في الواقعة زوج ابنة عم المجني عليه استدرجه وقام بقتله رميًا بالرصاص ثم أشعل في جثته النيران.

تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بقتله في الزراعات بين قريتي العليقات والكلاحين مركز قفط، بسبب وجود خلافات قديمة بينهما وترك الجثة دون أي إثبات هوية وفر هاربًا حتى تمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة وضبطه.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، مفاده العثور على جثة شاب مجهول الهوية بها حروق وملقاة في الزراعات بين قريتي العليقات والكلاحين بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

