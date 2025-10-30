إصابة شاب بطلق ناري في قنا

أصيب شاب ، اليوم الخميس، بطلق ناري في ظروف غامضة، بنجع أبو الجود التابع لقرية العيايشا بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، إخطارا مفاده إصابة محمد محمود محمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، مقيم بنجع أبو الجود بقرية العيايشا، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر الأيسر والفخذ الأيسر.

تم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوص المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

