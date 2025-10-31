إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية المحروسة في قنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية المحروسة، بحضور خالد عزب رئيس القرية.

حملات إزالة في قنا

وقال أشرف أنور، إن المخالفة عبارة عن سور من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 350 مترًا مربعًا، وقد تمت الإزالة حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شدد رئيس المركز أن الدولة لا تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية ورصد أي حالة تعدٍّ للتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

