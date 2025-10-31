حصاد الدوري بعد 12 جولة، سيراميكا الأكثر فوزا والأهلي بالوصافة

الدوري المصري، يعد فريق سيراميكا كليوباترا متصدر جدول الدوري الممتاز هو أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بالمسابقة المحلية بعدد 7 انتصارات بعد ختام الجولة الثانية عشر.

ويتفوق سيراميكا على الأهلي صاحب الوصافة في عدد الانتصارات بعدما حقق الأحمر 6 انتصارات في مشواره بالمسابقة حتى الآن.

وعلى جانب آخر يعد المقاولون وفاركو أقل فرق الدوري الممتاز تحقيقا للانتصارات بواقع انتصار واحد فقط لكل منهما.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 216 هدفا خلال 117 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

ويتبقى ثلاث مباريات مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة، وبيراميدز مع إنبي بالجولة الثانية عشر.

عدد أهداف الدوري المصري

كانت الجولة الأولى من الدوري الممتاز شهدت إحراز 15 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية إحراز 18 هدفا، وشهدت الجولة الثالثة إحراز 16 هدفا، فيما شهدت الجولة الرابعة إحراز 14 هدفا، وهي الأقل في الأهداف مقارنة بالجولات الأخرى.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري إحراز 19 هدفا، فيما شهدت الجولة السادسة 21 هدفا، فيما شهدت الجولة السابعة إحراز 18 هدفا، فيما شهدت الجولة الثامنة إحراز 13 هدفا فقط، وشهدت الجولة التاسعة إحراز 23 هدفا كأكثر الجولات غزارة تهديفية، وشهدت الجولة العاشرة إحراز 19 هدفا، وشهدت الجولة الحادية عشر إحراز 23 هدفا لتتساوي مع الجولة التاسعة كأكثر الجولات غزارة تهديفية حتى الآن وأخيرا شهدت الجولة الـ 12 إحراز 17 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.