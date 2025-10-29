الحبس 5 سنوات للسائق المتسبب في حادث الشاطبي بالإسكندرية

قضت محكمة جنح باب شرقي الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" سائق، بالحبس 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، في اتهامه بواقعة دهس على طريق الكورنيش مما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين بكورنيش منطقة الشاطبي.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 18356 لسنة 2025 جنح قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقي قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل، بعد كازينو الشاطبى بحى وسط.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد السائق لسيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميرى الجامعى، لتلقى العلاج اللازم والمتوفين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

