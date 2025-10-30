الخميس 30 أكتوبر 2025
إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

 أصيب 15 شخصا، إثر انقلاب ميكروباص بجوار محور أبوتشت على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بأبوتشت، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تلقت إخطارا مفاده اصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث بالطريق الصحراوي الغربي ناحية محور أبوتشت، شمال محافظة قنا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

