إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 15 شخصا، إثر انقلاب ميكروباص بجوار محور أبوتشت على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بأبوتشت، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تلقت إخطارا مفاده اصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث بالطريق الصحراوي الغربي ناحية محور أبوتشت، شمال محافظة قنا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.