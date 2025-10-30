محافظ قنا يفتتح عيادات «الراعي» التخصصية بمدينة نقادة لدعم الخدمات الصحية للمواطنين

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، مركز عيادات الراعي التخصصية التابعة لمؤسسة مصر بلا مرض بمدينة نقادة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المبادرات الصحية وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتورة سمر عاطف وكيلة مديرية الصحة بقنا، والدكتورة إيمان مرزوق أستاذ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية ورئيس لجنة السكر بنوادي لايونز، والدكتورة بهجة البدري رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السكر وعضو المجلس القومي للمرأة، وياسر جلال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، والدكتور محمد السيد مدير إدارة أوقاف نقادة، والدكتور خالد همام مدير إدارة العلاج الحر، والنائب حمدي سعيد عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي مؤسسة مصر بلا مرض.

خدمات صحية مجانية بقنا

وكان في استقبال المحافظ الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، حيث استهل جولته بتفقد أقسام العيادات التي تضم تخصصات الرمد، والأسنان، والنساء والتوليد، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والجلدية، بالإضافة إلى المعمل الطبي، والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لأهالي نقادة والقرى المجاورة.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح هذه العيادات يعكس نموذجا ناجحا لتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بدور مؤسسة مصر بلا مرض ونوادي لايونز الدولية في دعم المبادرات الصحية والعمل التطوعي، ومؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بإعداد خريطة صحية شاملة تتضمن أنواع الأجهزة الطبية ومواقعها داخل المراكز المختلفة، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقديم دليل إرشادي يساعد المرضى على الوصول السريع إلى الخدمة الطبية المناسبة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ قصر جبرة الأثري الواقع بالقرب من مجمع العيادات، تقديرًا لأهمية الحفاظ على التراث التاريخي لمدينة نقادة.

وشهدت الفعالية عرضا مرئيًا من مؤسسة مصر بلا مرض وفريق لايونز الدولية استعرض أبرز إنجازات المؤسستين في تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، مع التركيز على مبادرات دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والكشف المبكر عن مرض السكري بين طلاب المدارس، ومتابعتهم بالعلاج والتوعية الغذائية، إلى جانب إطلاق مبادرة للكشف على العيون.

وفي كلمته، دعا محافظ قنا إلى استمرار التعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسة مصر بلا مرض ومؤسسات المجتمع المدني، دعمًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وفي ختام الافتتاح، قدم الأنبا بيمن درع المؤسسة إلى محافظ قنا ونائبه الدكتور حازم عمر، تقديرًا لجهودهما في دعم المبادرات الصحية وخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

