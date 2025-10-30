الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إدريس: افتتاح المتحف الكبير فخر للجميع.. ورسالة من الرئيس على عظمة مصر

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو

أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير السبت، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا في تاريخ مصر الحديث.

وقال إدريس في تصريحات رسمية: "باسم رياضة مصر والعائلة الأولمبية المصرية، نعرب عن بالغ فخرنا بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعدّ أحد أعظم المشاريع الحضارية في العالم، ورسالة تؤكد أن مصر بتاريخها العريق وقيادتها الحكيمة تستعيد مكانتها المحورية إقليميًا ودوليًا".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي كان محوريًا في تحويل هذا الحلم إلى واقع، مؤكدًا أن "رؤية الرئيس الاستراتيجية في دعم التراث والبنية التحتية والتنمية الشاملة جعلت من مصر نموذجًا عالميًا يجمع بين الأصالة والتجديد".

وأشار إدريس إلى أن افتتاح المتحف الكبير يمثل صفحة جديدة في تاريخ مصر تُبرز قدرتها على الجمع بين ماضيها العريق وطموحها المستقبلي، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بدعم هذا المسار الوطني والعمل مع مختلف الجهات لتعزيز مكانة مصر كقوة حضارية وثقافية ورياضية رائدة.

واختتم إدريس كلمته بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم، وتقديم خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده وتوجيهاته التي جعلت من هذا المشروع العملاق واقعًا نفخر به جميعًا، مشددًا على أن "هذا الافتتاح سيكون دفعة قوية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصر رياضيًا وحضاريًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية المتحف المصري الكبير رياضة مصر المتحف المصري اللجنة الأولمبية

مواد متعلقة

أمين الآثار السابق: المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات أيزو عالمية

لمتابعة اللمسات النهائية، محافظ القاهرة يتفقد مسارات حركة ضيوف المتحف المصري الكبير

نقابة التشكيليين تطالب بـ الإعفاء الدائم من رسوم المتحف المصري الكبير للفنانين

معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

يانيك فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ما السبب؟

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية