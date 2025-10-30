إدريس: افتتاح المتحف الكبير فخر للجميع.. ورسالة من الرئيس على عظمة مصر

أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير السبت، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا في تاريخ مصر الحديث.

وقال إدريس في تصريحات رسمية: "باسم رياضة مصر والعائلة الأولمبية المصرية، نعرب عن بالغ فخرنا بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعدّ أحد أعظم المشاريع الحضارية في العالم، ورسالة تؤكد أن مصر بتاريخها العريق وقيادتها الحكيمة تستعيد مكانتها المحورية إقليميًا ودوليًا".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي كان محوريًا في تحويل هذا الحلم إلى واقع، مؤكدًا أن "رؤية الرئيس الاستراتيجية في دعم التراث والبنية التحتية والتنمية الشاملة جعلت من مصر نموذجًا عالميًا يجمع بين الأصالة والتجديد".

وأشار إدريس إلى أن افتتاح المتحف الكبير يمثل صفحة جديدة في تاريخ مصر تُبرز قدرتها على الجمع بين ماضيها العريق وطموحها المستقبلي، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بدعم هذا المسار الوطني والعمل مع مختلف الجهات لتعزيز مكانة مصر كقوة حضارية وثقافية ورياضية رائدة.

واختتم إدريس كلمته بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم، وتقديم خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده وتوجيهاته التي جعلت من هذا المشروع العملاق واقعًا نفخر به جميعًا، مشددًا على أن "هذا الافتتاح سيكون دفعة قوية نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمصر رياضيًا وحضاريًا".

