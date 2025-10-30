الخميس 30 أكتوبر 2025
لمتابعة اللمسات النهائية، محافظ القاهرة يتفقد مسارات حركة ضيوف المتحف المصري الكبير

جانب من الجولة ,
جانب من الجولة , فيتو

 قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة ليلية لتفقد اللمسات النهائية لأعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة الشاملة للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، ومسارات حركة الضيوف والمشاركين، ومحيط الفنادق، للوقوف على مستوى الجاهزية ورصد أي ملاحظات لتلافيها فورًا ضمن استعدادات المتحف المصرى الكبير.

مي عمر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير من أمام الأهرامات

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

 وأكد محافظ القاهرة على تواجد فرق العمل على مدار اليوم مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الأداء والانضباط بالشوارع والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة أعمال النظافة العامة والتشجير والإنارة والدهانات، لتحقيق التكامل في الصورة الجمالية والحضارية للمحافظة.

 وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على إظهار الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز الهوية البصرية للقاهرة بالطريق الدائرى بما يعكس عظمتها وتاريخها العريق.

 

افتتاح المتحف المصرى الكبير

 وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أكد أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة موسعة لتجميل ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المؤدية للمتحف، بداية من مطار القاهرة  ، مرورًا بـ طريق العروبة وصلاح سالم، والطريق الدائري، وطريق الكورنيش، مع نشر اعلام الدول المشتركة فى حفل الافتتاح على كافة المسارات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم متابعة الطرق المؤدية للمتحف بدقة لضمان الظهور بالمظهر اللائق أمام الوفود القادمة من داخل وخارج مصر، مؤكدًا حرص المحافظة على إظهار الوجه الحضاري للعاصمة وإبراز الهوية البصرية للقاهرة بالطريق الدائرى بما يعكس عظمتها وتاريخها العريق.

