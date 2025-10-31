للعاملين بالأوقاف، كل ما تريد معرفته عن مواعيد وشروط العمل في مساجد النذور

يبحت العديد من الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف عن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور (من الأئمة، ومقيمي الشعائر، وكتَّاب النذور، والعمال، والحرفيين)

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد وشروط المقابلات للمتقدمين من مختلف الفئات الوظيفية، وذلك وفقًا لما يلي:

شروط العمل في مساجد النذور من وزارة الأوقاف

أولًا: الشروط:

1. أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط المسابقة.

2. أن يكون اسمه مدرجًا بالكشوف المعلنة على موقع الوزارة الرسمي.



3. إحضار بيان حالة حديث ومعتمد من المديرية التابع لها، وبطاقة الرقم القومي.

4. اجتياز الاختبارات المقررة أثناء المقابلة الشخصية.

موعد ومكان اختيار العاملين في مساجد النذور من وزارة الأوقاف



ثانيًا: الموعد والمكان:

1- الأئمة ومقيمو الشعائر:

تُعقد المقابلات بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجدول التالي:



• الأحد والاثنين (9 و10 نوفمبر 2025م): أوقاف القاهرة.



• الأربعاء (12 نوفمبر 2025م): أوقاف الإسكندرية، الغربية، مطروح.



• الخميس (13 نوفمبر 2025م): أوقاف كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية.



• الأحد (16 نوفمبر 2025م): أوقاف الشرقية، الدقهلية، البحر الأحمر.



• الإثنين (17 نوفمبر 2025م): أوقاف المنوفية، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الإسماعيلية، دمياط.



• الثلاثاء (18 نوفمبر 2025م): أوقاف قنا، الأقصر، أسوان، الديوان العام.



• الأربعاء (19 نوفمبر 2025م): أوقاف سوهاج، المنيا، أسيوط، بني سويف.



• الخميس (20 نوفمبر 2025م): أوقاف الجيزة، ومقيمو الشعائر من جميع المديريات.

2- كتّاب النذور، وأمناء المكتبات، والعمال، والحرفيون:

مواعيد اختبارات العمل في مساجد النذور من وزارة الأوقاف

تُجرى المقابلات بمقر المديريات الإقليمية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على النحو الآتي:

• من الأحد 9 نوفمبر حتى الخميس 13 نوفمبر 2025م: أوقاف القاهرة.



• باقي المديريات الإقليمية: الأحد والاثنين (9 و10 نوفمبر 2025م).



وتُعقد لجان المقابلات برئاسة مدير المديرية، وعضوية أحد القيادات الدعوية، ومديري الشئون القانونية، والشئون المالية، والموارد البشرية، إلى جانب عضو من ديوان عام الوزارة لضمان الشفافية والدقة في التقييم.



سعي وزارة الأوقاف المستمر لاختيار الأكفأ والأجدر بالعمل في خدمة بيوت الله

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي وزارة الأوقاف المستمر لاختيار الأكفأ والأجدر بالعمل في خدمة بيوت الله، وبما يحقق رسالة المسجد في بناء الوعي الديني والوطني الرشيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.