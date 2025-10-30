الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

وجهت وزارة الأوقاف رسالة توعوية جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، تناولت فيها كيفية التعامل مع السائحين باعتبارهم ضيوفًا على أرض مصر، وذلك في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف لنشر القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع.

وأكدت الوزارة أن السائح الذي يزور مصر لا يأتي ليُعامل بجفاء أو يُستغل، وإنما ليشاهد بلدًا عظيمًا يجمع بين الحضارة والتاريخ والأخلاق، مشيرة إلى أن حسن التعامل مع السائح يعكس الوجه الحقيقي لمصر وشعبها الكريم.

صورة طيبة عن مصر تعني دعاية مجانية أمام العالم

وأوضحت "الأوقاف" أن كل سائح يعود إلى بلده وهو يحمل في قلبه صورة جميلة عن مصر، يساهم دون قصد في الترويج لها، قائلة إن السائح الذي يحكي عن تجربته بإعجاب سيكون سببًا في عودة آخرين لزيارة البلاد، مما يعزز مكانة مصر في أعين العالم.

وزارة الأوقاف: احترام السائح ليس مجرد تصرف راقٍ أو واجب إنساني

وشددت الوزارة على أن احترام السائح ليس مجرد تصرف راقٍ أو واجب إنساني، بل هو في جوهره دعاية حقيقية لمصر يمكن أن تتحقق بابتسامة، أو كلمة طيبة، أو مساعدة بسيطة، مؤكدة أن هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقًا كبيرًا في الانطباع العام.

سلوكك يعبر عن وطنك

واختتمت وزارة الأوقاف رسالتها بعبارة مؤثرة جاء فيها: "تصرفك مع السائح مش بيعبر عنك لوحدك، ده بيعبر عننا كلنا… عن بلد اسمها مصر".

