للعاملين في الأوقاف، رابط التقديم على طلبات النقل بين المديريات بعد قرار الوزارة

أتاحت وزارة الأوقاف رابط خاص لبدء تلقى طلبات الأئمة الراغبين في التحويل بين المديريات من “ الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر”

وأشارت الأوقاف إلى أنها أرسلت رابط التقديم إلى المديريات كافة؛ وكلفتها بتقديمه إلى كل راغب في التقديم في كل إدارة تابعة، على أن يرفق مع طلب النقل بيان حالة وظيفية حديث لا يتجاوز تاريخ استخراجه شهرا واحدا ولن يعتد بأي بيان تتجاوز مدة استخراجه هذه الفترة.

ويمكن للأئمة الراغبين في تقديم طلبات القل، تقديم طلباتهم من خلال هذا الرابط

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة بعنوان "أخلاق التعامل مع السائح" بجامعة الغردقة

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف البحر الأحمر ندوة توعوية بعنوان: "أخلاق التعامل مع السائح" بكلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور محفوظ عبدالستار، رئيس جامعة الغردقة، ومتابعة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير المديرية، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

تناولت الندوة مكانة الأخلاق في الإسلام ودورها في بناء صورة إيجابية عن الوطن، مؤكدة أن الأخلاق هي الطريق الحقيقي إلى قلوب الآخرين، وأن حسن التعامل مع السائح يجسد الوجه الحضاري لمصر، ويعبّر عن أصالة شعبها وقيم دينها المستنير.

وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًّا من طلاب الكلية والعاملين بها، الذين أكدوا أهمية غرس قيم الانتماء والمواطنة، وتحمل المسئولية في تمثيل مصر بصورة مشرفة أمام زوارها.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن مبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة في تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية؛ ترسيخًا للقيم الدينية والوطنية، ونشرًا للفكر المستنير، وبناءً لوعي رشيد يُسهم في تعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب.

