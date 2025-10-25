الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 31 من أكتوبر 2025م، الموافق 9 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: “مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ”.

التوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات



وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمخاطر الفكر المتشدد وأثره في إنهاك وفساد المجتمعات.



علما بأن الخطبة الثانية تحت عنوان: (التعامل اللائق مع السياح).

الأوقاف تعقد (2962) ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

وفي سياق متصل عقدت وزارة الأوقاف (2962) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب القنوت في صلاة الصبح"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

