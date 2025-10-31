أوم تاي جو ينضم إلى طاقم الدراما الكورية المنتظرة "I Am A Sinner"

بجوار بارك سيو جون..

كشفت التقارير الإعلامية نقلًا عن صحيفة YTN الكورية، عن انضمام الممثل أوم تاي جو إلى طاقم الممثلين في الدراما الكورية المنتظرة "I Am A Sinner"، لينضم بذلك إلى بارك سيو جون.

تفاصيل الأدوار وقصة I Am A Singers

تدور أحداث دراما "I Am A Sinner"، المقتبسة من ويبتون يحمل الاسم نفسه للكاتب لي مو جي، حول رجل يثير ضجة في متجر ذهب وينجو بل ويستولي على الذهب، بعد ذلك، ينضم هذا الرجل إلى عصابة إجرامية تتعامل في المخدرات.

عُرض على بارك سيو جون تجسيد شخصية باينجي، وهو الأصغر سنا في العصابة. ينضم باينجي إلى هذه العصابة الإجرامية بعد تورطه في حادث مأساوي، أما أوم تاي جو فمن المتوقع أن يلعب دور سينجداك، وهو رجل صلب وعازم على الفوز والنجاة، شق طريقه للوصول إلى القمة ليصبح زعيم العملية. وعلى الرغم من طموحه الجامح، فإنه رجل يتميز بالحب العميق والتفاني بلا حدود، وهو ما يتجلى في تضحيته بحياته لحماية المرأة التي يهتم لأمرها.

أوم تاي جو

وإذا تأكد انضمام أوم تاي جو، فسيمثل هذا عودته الرسمية إلى الدراما الكورية بعد غياب استمر عامين تقريبا، حيث كان آخر ظهور له في دراما "Light Shop" بجانب جو جي هون، بارك بو يونغ، كيم سول هيون، باي سونج وو، ولي جونج أون.

كما أن هذا العمل قد يمثل لم الشمل بينه وبين بارك سيو جون، حيث سبق أن تعاونا في فيلم "Concrete Utopia".

تجدر الإشارة إلى أن أوم تاي جو ظهر هذا العام كضيف شرف في دراما ديزني بلس الناجحة "Tempest"، حيث جسد شخصية كيم هان سانج، زعيم كوريا الشمالية، في الحلقتين الثانية والثامنة،

وإلى جانب عودته المحتملة للدراما، يستعد أوم تاي جو أيضًا للمشاركة في الأفلام الجديدة "Hope" و"Wild Thing".

لا تزال تفاصيل موعد الإصدار، القناة العارضة أو منصة البث، وبقية طاقم الممثلين لدراما "I Am A Sinner" قيد المناقشة.

