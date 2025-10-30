الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظ الإسماعيلية يعلن أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يعد حدثًا قوميًّا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على أن يشارك مواطني الإسماعيلية في هذا العُرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية. 

المتحف المصرى الكبير، فيتو
المتحف المصرى الكبير، فيتو

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتوفير أماكن العرض الجماعي في عدد من المناطق الحيوية، مع رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة، موضحًا أنه تم تجهيز عدد من الميادين العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار يوم السبت المقبل في الأول من نوفمبر٢٠٢٥، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة. 

 

دعوة لمشاهدة افتتاح المتحف المصري الكبير،فيتو 
دعوة لمشاهدة افتتاح المتحف المصري الكبير،فيتو 
أماكن شاشات العرض، فيتو
أماكن شاشات العرض، فيتو

وتأتي أماكن تواجد شاشات العرض على النحو التالي: 
- حي ثان مدينة الإسماعيلية: (ميدان الممر)
- حي ثالث مدينة الإسماعيلية: (ميدان عثمان أحمد عثمان) أمام مكتبة مصر العامة – (مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد) "مركز شباب الشيخ زايد".
-مركز ومدينة فايد: (شاطئ الزهور).
-مركز ومدينة القنطرة غرب: (ميدان العمدة) وسط مدينة القنطرة غرب "تقاطع التحرير مع الجيش".
-مركز ومدينة القنطرة شرق: (حديقة المنتزه) شارع التحرير بوسط مدينة القنطرة شرق. 
-مركز ومدينة القصاصين الجديدة: (مركز شباب القصاصين).

يأتي بث الفعاليات عبر شاشات العرض في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي الفريد.

