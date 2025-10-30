ضبط مرتكبي واقعة التعدي على سيدة بالعمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة التعدي على سيدة بالعمرانية، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل.

تابعت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي بالسب على إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 22 أغسطس الماضي تلقى القسم بلاغًا من ربة منزل ونجلها (له معلومات جنائية) – مقيمان بدائرة القسم، بتضررهما من مالك مطعم، نجله وشقيقه (أحدهم له معلومات جنائية) – مقيمين بدائرة القسم، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المعتدون بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية ما أدى إلى إصابتهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو في حقهم في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

