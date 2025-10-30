تفاصيل تورط 8 أشخاص في غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

طرق غسل الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لأموال الغسل بحوالي 250 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتحويلهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحد من الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.

