ضبط شخص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير تأشيرات العمرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير تأشيرات العمرة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام عاطل (له معلومات جنائية) – مقيم بالجيزة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة على خلاف الحقيقة.

واعتمد المتهم في نشاطه الإجرامي على إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات مختلفة للترويج لخدمات وهمية، مما أدى إلى الإيقاع بالمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول (لاب توب)، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهامات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة لحماية المواطنين من الجرائم المالية.

