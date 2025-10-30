الخميس 30 أكتوبر 2025
ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة على مواقع التواصل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض صانعة محتوى بالدقهلية، لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل. 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة (لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. 

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على القيم المجتمعية ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في الأنشطة المخالفة للأخلاق. 

الجريدة الرسمية