ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة على مواقع التواصل بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض صانعة محتوى بالدقهلية، لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة (لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على القيم المجتمعية ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في الأنشطة المخالفة للأخلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.