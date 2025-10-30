استجابة لـ "فيتو"، ضبط مرتكبي واقعة ذبح الحمير بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة ذبح الحمير بالغربية لبيع الجلود والتخلص من اللحوم ؛ في استجابة سريعة لما نشرته “فيتو” عن الواقعة.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت منشورًا تم تداوله على موقع فيتو تضمن واقعة ذبح بعض الدواب "حمير" داخل أرض زراعية بدائرة مركز شرطة السنطة.

وتبين من الفحص أن الواقعة لم يُسجل بشأنها أي بلاغ رسمي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية) مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لنفوق الدواب، فقاما بسلخ جلودها لبيعها، والتخلص من لحومها بإلقائها بمجرى مائي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة لحماية الثروة الحيوانية ومنع استغلالها بطريقة غير قانونية.

الطب البيطري بالغربية يعاين موقع "مذبحة الحمير" بالسنطة

وكانت فيتو نشرت أول أمس الثلاثاء خبرا يفيد بأن محافظة الغربية، شهدت تحركًا واسعًا من مديرية الطب البيطري تنسيق مع مباحث التموين ومجلس مدينة السنطة لمعاينة موقع واقعة العثور على عدد من الحمير المذبوحة داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية تابعة لمركز السنطة، في واقعة أثارت حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي.

وخلال المعاينة الميدانية عثرت اللجنة البيطرية بمحافظة الغربية على حمار مذبوح ومسلوخ الجلد، إضافة إلى ثلاثة حمير أخرى على قيد الحياة داخل الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة ودفن النافق بطريقة آمنة لمنع انتشار أي أمراض أو تلوث بيئي.

