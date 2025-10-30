ضبط 100 ألف مخالفة مرورية و89 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والحفاظ على الانضباط المروري، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 100533 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1712 سائقًا تبين إيجابية 81 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

في إطار حملاتها على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 897 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات، وفحص 124 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 32 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود الوزارة للحفاظ على الأمن والسلامة المرورية.

